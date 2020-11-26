Россиян предостерегли от мошенников в «черную пятницу»

Центробанк предостерег россиян от действий мошенников во время скидочных акций «черной пятницы». Выдержки из обращения регулятора приводит ТАСС.

ЦБ дал несколько рекомендаций тем, кто решит воспользоваться предложениями магазинов в рамках «черной пятницы». В частности, соотечественникам советуют не переходить по ссылкам в письмах и сообщениях от незнакомых отправителей, поскольку многие из них могут вести на фишинговые ресурсы. Нередко мошенники действуют от имени крупных торговых сетей, используя введенные жертвой данные банковской карты.

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«Ажиотаж, который умышленно создается продавцами во время онлайн-распродаж, играет на руку кибермошенникам: масса предложений, анонсы скидок, опасение упустить выгоду — все это снижает бдительность и так зачастую воспринимающих себя неуязвимыми в виртуальном пространстве покупателей», — говорится в сообщении.

Чтобы избежать угрозы, регулятор советует завести отдельную виртуальную карту специально для таких покупок. По ней следует установить лимит расходов. Такой подход можно распространить и на повседневную жизнь, чтобы обезопасить себя от несанкционированных списаний с основного счета.

«Черной пятницей» в России и многих других странах называются скидочные акции онлайн- и офлайн-магазинов, организуемые ежегодно в последнюю пятницу ноября. Нередко условия акции распространяются на несколько дней, предшествующих этой дате.

Ранее россиянам назвали оптимальный период для выгодных покупок. Директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин отметил, что в России нет такого строгого контроля над ценами, как в США, поэтому накануне «Черной пятницы» более половины российских магазинов искусственно завышают цены.