Эксперты дали россиянам советы по шоппингу на «черной пятнице»

Чтобы извлечь максимальную выгоду и расслабиться во время «черной пятницы», эксперты посоветовали россиянам брать на шоппинг только наличные, заглянуть в магазины премиум-сегмента, а понравившиеся товары заранее отложить в корзину. Этими рекомендациями они поделились с РИА Новости.

По словам специалистов, подобные распродажи устраиваются ради того, чтобы люди смогли позволить себе вещи, которые обычно приходятся не по карману. При этом покупки лучше планировать заранее: проанализировать гардероб и понять, чего не хватает, отметила бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович.

Она добавила, что перед походом в магазин нужно точно отмерить бюджет на распродажу и брать с собой именно эту сумму наличными, а не на банковской карте. По мнению эксперта, с кредиткой сложно уследить, сколько денег утекло из кошелька.

Ранее в Центробанке предупредили, что созданный вокруг «черной пятницы» ажиотаж идет на руку мошенникам. В регуляторе посоветовали не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей и заводить для распродажи отдельную виртуальную карту с лимитом списания.