Психотерапевт назвал способы избежать лишних покупок в «черную пятницу»

Психотерапевт Нурдаев: во избежание лишних покупок в «черную пятницу», нужно взять паузу

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев назвал способы избежать лишних покупок в «черную пятницу». По его словам, от импульсивных приобретений может избавить взятая для анализа пауза или физические нагрузки, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что самая большая распродажа года может оказаться серьезным стрессом для людей с повышенным уровнем тревоги. Он добавил, что маркетинговые акции так или иначе влияют на всех.

«Ограниченное время на покупки, завлекающие ценники, искусственный дефицит товаров и навязчивая реклама снижают концентрацию внимания, повышают уровень тревоги и тем самым могут способствовать принятию импульсивных решений», — сказал Нурдаев.

Он посоветовал оставаться внимательным к себе и своему состоянию. Настораживающим фактором эксперт назвал постоянную проверку товаров и цен, возможная экономия не стоит таких переживаний.

Психотерапевт добавил, что за лишними покупками могут скрываться попытки снять напряжение и получить заряд позитива, или желание почувствовать свою значимость в принятии решения. Чтобы справиться с этим, можно переключиться на что-то иное, например, уборку или физическую активность. Кроме того, важно подумать и про более конструктивные способы для хорошего настроения, например, прогулки с друзьями, готовка вкусной еды или что-то полезное для себя.

Ранее директор управления маркетинга ESET в России и СНГ Кирилл Подгорный рассказал, что доля фишинговых электронных писем в период распродаж на «черной пятнице» резко вырастает со среднестатистических 3-5 процентов до 20-30 процентов.

Специалист посоветовал российским пользователям перед совершением онлайн-покупок проверить настройки роутера, скачать последние обновления для браузера, платежных инструментов Android Pay и Apple Pay и установить лимит трат по банковской карте.

