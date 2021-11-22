«Черной пятнице» нашли полезную альтернативу

В Испании нашли полезную для планеты альтернативу «черной пятнице». В стране одновременно с массовыми распродажами проведут акцию «Зеленая пятница», которая призвана снизить вред окружающей среде от массового потребления и сделать популярными разумные покупки. Об этом пишет газета El Mundo.

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Авторы инициативы считают, что позаимствованная у США традиция устраивать скидки в конце ноября приводит к чрезмерным тратам средств и накапливанию большого количества ненужных предметов, купить которые соблазнила лишь невысокая стоимость. Кроме того, распродажа одежды противоречит стремлению западных стран противостоять климатическому кризису — зачастую качество вещей настолько плохое, что они не подлежат переработке или повторному использованию.

По данным ООН, индустрия моды занимает второе место в мире по воздействию на планету — на нее приходится десять процентов выбросов углекислого газа и 20 процентов загрязнения сточных вод. Представители экологичного бренда одежды Ecoalf отметили, что ежегодно в мире производят более 150 миллиардов текстильных изделий — 75 процентов из них сжигают или отправляют на свалки, увеличивая вред для планеты.

В рамках кампании «Зеленая пятница» некоторые фирмы решили закрыть свои магазины, чтобы уберечь жителей страны от лишних покупок и остановить антропогенное влияние на природу. Другие компании, такие как IKEA и сеть салонов сотовой связи Vodafone, в этот период больше заплатят за прием на переработку старых изделий — так ненужные товары для дома и гаджеты не попадут на свалку, а смогут получить вторую жизнь.

В октябре в Испании нашли полезное применение пробкам от пластиковых бутылок. Собранные в школах Валенсии отходы превратили в скамейки. Лавочки из нового материала оказались практичнее деревянных — они устойчивы к вредителям, а на поверхности не образуются сколы и трещины.