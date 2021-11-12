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Электромобили оказались вредными для планеты

Radiant Energy Group: электромобили в ряде стран навредили планете больше обычных машин
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Фото: Eric Gaillard / Reuters

Электромобили в некоторых государствах Европы вредят планете больше, чем обычные машины с двигателем внутреннего сгорания, пишет Reuters со ссылкой на исследование консалтинговой компании Radiant Energy Group (REG). Если энергосистема страны сильно зависит от угля, использование электрокаров приводит к большому объему углеродных выбросов.

Анализ провели на основе общедоступных данных европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E и Европейского агентства по окружающей среде (EEA). Объем выбросов от использования электрических машин зависит от того, на какие источники энергии полагается энергосистема страны и в какое время суток жители заряжают автомобили. В итоге оказалось, что в Польше и Косово электрокары производят больше вредных выбросов, чем автомобили, работающие на бензине.

«Влияние перехода на электромобили на выбросы углерода сильно зависит от структуры энергопотребления страны. (…) Страны должны разработать надежные и достижимые стратегии декарбонизации электросистемы, чтобы этот переход был успешным», — считает исследователь из REG Сид Багга.

Лучший результат по «экономии» выбросов при использовании электрокаров показала Швейцария, которая полностью обеспечивается атомной и гидроэнергетикой, — 100 процентов. За ней следуют Норвегия — 98 процентов, Франция — 96 процентов, Швеция — 95 процентов и Австрия — 93 процента.

Тем временем отстающими оказались Кипр с 4 процентами, Сербия с 15 процентами, Эстония с 35 процентами и Нидерланды с 37 процентами. Крупнейший производитель автомобилей в Европе, Германия, с помощью электромобилей экономит лишь 55 процентов парниковых газов, так как для энергообеспечения страны используется сочетание возобновляемых источников энергии и угля.

В государствах, активно развивающих солнечную и ветровую энергетику, экономия углерода за счет вождения электрокара зависит от времени суток, в которое водители заряжают свой транспорт. Германия и Испания решили отказаться от ископаемых источников в пользу этих видов энергии. Поэтому там зарядка электромобиля днем позволяет сэкономить на 16-18 процентов больше углерода, чем ночью, когда сеть в основном работает на газе или угле.

В ноябре BMW объявил, что начнет использовать новый источник энергии для зарядки электрокаров. Автопроизводитель будет получать электроэнергию путем улавливания метана из навоза. По словам менеджера BMW Energy Services Адама Лэнгтона, такой способ зарядки позволит не только снабжать автомобили «чистой» энергией, но и сократить выбросы метана на молочных фермах и принести сельскохозяйственным общинам новый источник дохода.

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