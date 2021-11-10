BMW начнут ездить на энергии из навоза

BMW начнет использовать для электрокаров энергию из метана с фермы в Калифорнии

Немецкий производитель автомобилей BWM начнет использовать для зарядки электрокаров электроэнергию, полученную путем улавливания метана из навоза. Об этом говорится на официальном сайте концерна.

Американское подразделение BMW заключило соглашение с компанией California Bioenergy (CalBio). Генерация электроэнергии будет осуществляться на ферме Bar 20 Dairy в городе Керман, штат Калифорния, при помощи уникального биореактора.

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«Наше партнерство с CalBIO представляет собой инновационный способ привлечь инвестиции в возобновляемые источники энергии, которые снабжают автомобили чистой энергией и сокращают выбросы метана на молочных фермах, принося сельскохозяйственным общинам новый источник дохода», — заявил менеджер BMW Energy Services Адам Лэнгтон. Он выразил надежду на привлечение новых инвестиций для развития технологии биопереработки на других американских фермах.

«Мы действительно делаем что-то особенное для Калифорнии. Эта сверхчистая, работающая на биогазе, автономная энергосистема масштабируется от малых до крупных молочных заводов», — отметил генеральный директор CalBio Росс Бакенхэм. По его словам, система улучшит качество местного воздуха и сократит выбросы парниковых газов.

В середине октября принц Уэльский Чарльз рассказал, что его автомобиль Aston Martin стал ездить на биотопливе, произведенном из сыра и вина. Случай принца назвали изысканным, однако специалисты считают, что идею не удастся распространить на всю Великобританию.

