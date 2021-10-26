В России продажи новых электромобилей увеличились в пять раз за девять месяцев

Рынок подержанных машин с электродвигателем за девять месяцев этого года увеличился на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне начали скупать электромобили, продажи новых взлетели в пять раз. Об этом говорится в исследовании автомобильного сайта Дром, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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При этом рынок электромобилей в России остается очень маленьким — экологичные авто занимают всего 0,4 процента в общем объеме. Средняя цена электромобиля составляет 1,4 миллиона рублей, это в два раза выше средней стоимости авто с двигателем внутреннего сгорания — 632 тысячи рублей.

«Продажи электромобилей в стране стремительно растут год от года и очевидно, что этот тренд продолжится. За девять месяцев 2021 года электромобилей уже продано на 16 процентов больше, чем за весь прошлый год. Одним из стимулов роста их популярности — беспошлинный ввоз электромобилей. Но эти авто все еще является роскошью для большинства россиян», — отметил аналитик компании Игорь Олейников.

Самым популярным электромобилем в России остается Nissan Leaf. Около 74 процентов всех продаж машин с электродвигателем приходится на эту модель, Tesla занимает 11 процентов. Оставшиеся 15 процентов — электромобили других производителей (BMW i3, Porsche Taycan, Jaguar i-Pace и Audi e-tron и прочие).

В Москве и Санкт-Петербурге популярнее премиум сегмент и новые электромобили. В Сибири и на Дальнем Востоке рынок электромобилей — это подержанные Nissan Leaf, привезенные из Японии. Около 63 процентов россиян хотели бы приобрести электромобиль в ближайшие пару лет. Однако 28 процентов откладывают покупку из-за стоимости и небольшого выбора, 23 процента останавливает отсутствие зарядных станций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит существенной разницы между электромобилями и обычными машинами.