Путин заявил об отсутствии разницы между электромобилями и обычными машинами

Президент Путин заявил, что не видит разницы между электромобилями и обычными машинами

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит существенной разницы между электромобилями и обычными машинами. Своим мнением российский лидер поделился в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, он ездит на электромобилях на территории своей дачи в Ново-Огареве в Подмосковье. «Да, в Ново-Огарево гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы [с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания] я не чувствую почти, но приемистые, хорошие машинки», — сказал российский лидер.

При этом президент, отвечая на вопрос об отношении к электромобилям, напомнил о загрязнении атмосферы при производстве электроэнергии.

Ранее Путин назвал возможный срок заполнения газом второй нитки газопровода «Северный поток-2». «Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 миллиарда кубометров. До конца текущего года — в середине, в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока-2"», — пояснил он.

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