Песков оценил дискуссию с участием Путина на «Валдае»

Песков: сессия вопросов Путину на «Валдае» была блестящей и охватила актуальные темы

Сессия вопросов в рамках дискуссии членов клуба «Валдай» с президентом России Владимиром Путиным была блестящей и охватила максимальное число актуальных тем. Такую оценку дал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«И выступление содержательное, собственно, как мы и анонсировали, и сессия «ответы — вопросы» тоже блестящая», — сказал представитель Кремля.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» состоялось в четверг, 21 октября, и продлилось около 3,5 часов. За это время глава государства ответил более чем на 40 вопросов, 12 из которых были заданы в формате блица.