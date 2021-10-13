Принц Чарльз заменил бензин в своей машине на сыр и вино

Наследник королевского престола Британии принц Уэльский Чарльз сообщил, что его автомобиль Aston Martin стал ездить на биотопливе, которое произведено из сыра и вина. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Принц Чарльз заявил, что старается как можно меньше загрязнять окружающую среду, поэтому он предпочел традиционному бензиновому двигателю в машине смесь биоэтанола, полученного из отходов сыра и вина. «У меня сейчас есть электромобили, но с ними так сложно. Можете себе представить, мой старый Aston Martin, который я использую уже 51 год, едет с помощью английского белого вина и сырной сыворотки», — заявил принц Чарльз. С помощью биомассы и солнечной энергии также происходит отопление его дворца.

Эксперты отметили, что подобный подход мало помогает на национальном и глобальном уровнях. «Необычное решение принца Чарльза по очищению его Aston Martin от углеродных выбросов с помощью вина и сыра не следует воспринимать как серьезное решение в декарбонизации транспортных средств», — заявил британский директор европейской группы компании по экологически чистому транспорту T&E Грег Арчер. По его словам, в больших масштабах биотопливо приносит больше вреда, чем пользы, вызывая вырубку лесов и изменение в использовании земель.

Случай принца назвали изысканным, однако его будет сложно сделать масштабным проектом. По словам специалистов, принц Чарльз в некотором роде оказался в тренде новых экотехнологий. «У Великобритании есть политика, которая довольно агрессивно продвигает разработку новых технологий, которые направлены если не в сторону сыра и вина, то в сторону других пищевых отходов, которые действительно могут реально работать в будущем», — заявил специалист в области альтернативных видов топлива доктор Крис Малинс.

Принц Чарльз ранее высказался о протестах, которые были адресованы властям по поводу действий ради спасения планеты от климатического кризиса. Член королевской семьи заявил о полном понимании активистов, однако призвал руководствоваться иными методами.