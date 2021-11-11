Конкурент Tesla выпустит военный электромобиль

Крупнейший американский автопроизводитель General Motors (GM) планирует выпустить военный прототип электромобиля, основанный на модели Hummer. О планах компании сообщает CNBC.

Президент GM Defense (подразделение GM, ориентированное на оборонную промышленность, — прим. «Ленты.ру») Стив Дюмонт отметил, что решение является важным шагом на пути в коммерциализации бизнеса электромобилей. Основанный на Hummer разведывательный электрокар, как предполагается, будет использоваться в армии. «Армия очень воодушевлена ​​тем фактом, что мы инвестируем в эту сферу, — сказал Дюмонт. — Это первый автомобиль, созданный специально для этой цели».

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Несмотря на то, что конкурент Tesla на рынке электрокаров планирует использовать и модифицировать компоненты Hummer, новый электромобиль вряд ли будет похож на электрокар массового потребления, так как будет разработан в соответствии с военными техническими требованиями. Компания намерена начать сборку прототипов военного электромобиля в 2022 году.

Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс во время своего визита в General Motors одобрительно отозвалась о военных электромобилях, но при этом отметила отсутствие необходимой инфраструктуры для зарядки такого транспорта. Дюмонт сообщил, что электромобили можно заряжать так же, как в настоящее время заправляют реактивные самолеты, — через мобильные транспортные средства с генераторами для питания электромобилей.

Хикс заявила, что полностью перевести парк вооруженных сил США на электромобили будет крайне сложно. По ее словам, на это потребуется много времени. Среди преимуществ электромобилей для военных целей заместитель министра обороны назвала их бесшумность, а среди недостатков — трудности при зарядке.

Рынок электромобилей становится все более и более высококонкурентным. Ранее в ноябре сообщалось, что мировые автопроизводители намереваются потратить 515 миллиардов долларов на разработку и производство электрокаров и аккумуляторов до 2030 года. Три года назад планируемые расходы составляли всего 300 миллиардов долларов. Увеличение затрат связано с ужесточением требований по снижению выбросов углекислого газа.