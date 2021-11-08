В России подскочили продажи электромобилей

АЕБ: с начала года продажи электромобилей в России подскочили на 118 процентов

С начала текущего года продажи электромобилей в России подскочили на 118 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В то же время в абсолютных цифрах показатели совсем невелики: за 10 месяцев 2021 года было продано всего 845 электромобилей. «Разумеется, растущий сегмент электромобилей может со временем быть занят моделями местного производства», — подчеркнули в АЕБ. С другой стороны, подорвать позитивную тенденцию может отказ от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы.

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Эксперты объяснили, что из-за этого цены на электромобили вырастут и покупательский спрос упадет. «Кроме того, некоторые производители могут отложить вывод своих электромобилей на российский рынок на фоне более высоких затрат на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей», — добавили в ассоциации.

Ранее стало известно, что новые автомобили за январь-сентябрь подорожали для россиян примерно на 20 процентов, а отдельные бренды — на 40 процентов. Цена значительно выросла весной и летом, но и сейчас стоимость машин продолжает увеличиваться на 1-2 процента в месяц. В среднем цены в премиальном сегменте выросли сильнее, чем в массовом. В настоящее время спрос превышает предложение, многие вынуждены ездить за автомобилем в другие регионы. Дефицит не будет преодолен еще как минимум до середины следующего года, уверены эксперты.