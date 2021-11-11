Subaru представила первый электромобиль

Компания Subaru представила первый электрический автомобиль, пишет Reuters.

В работе над внедорожником Solterra участвовала Toyota, которой принадлежат 20 процентов акций Subaru. Презентация состоялась на фоне ужесточения экологических требований и растущего спроса на электромобили. Машина на переднем приводе способна проехать без подзарядки 530 километров, на полном приводе — 460 километров.

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Отказ от двигателей внутреннего сгорания и выпуск электромобилей проблематичен для небольших автопроизводителей вроде Subaru из-за больших финансовых затрат. Зато у таких автогигантов, как Toyota, появляется возможность объединить под собой мелких конкурентов. Продажи Subaru составляют менее 10 процентов продаж Toyota.

Для производства Solterra задействуют заводские мощности Toyota на территории Японии. По мере роста продаж Subaru планирует начать выпуск автомобилей на своем основном рынке в США. «Рынок электромобилей еще не созрел, поэтому мы будем развивать наше сотрудничество с Toyota», — заявил генеральный директор Subaru Томоми Накамура.

В прошлом месяце Toyota анонсировала выпуск кроссовера bZ4X, который называют наследником популярного внедорожника Rav4. К 2025 году компания планирует создать линейку из 15 электромобилей. В следующие 10 лет автогигант потратит 13,5 миллиарда долларов на расширение производства автомобильных аккумуляторов.

Ранее в ноябре сообщалось, что мировые автопроизводители вложат сотни миллиардов долларов в разработку и производство электромобилей и аккумуляторов до 2030 года. Больше всего — 110 миллиардов — обязалась инвестировать немецкая Volkswagen Group. Японские автопроизводители Honda, Toyota и Nissan планируют потратить менее 40 миллиардов.