Новый электрокар BMW назвали несуразным и сравнили с бобром

Свежей модели электромобиля iX от автопроизводителя BMW устроили тест-драйв, оценив главные особенности в дизайне кузова и салона, а также технологического наполнения. Новый электрокар назвали несуразным на вид, но похвалили за мощность и энергоэффективность. Разбор опубликовали в Bloomberg 30 сентября.

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Автомобиль BMW iX по цене в 83200 долларов (около шести миллионов рублей) способен вместить пятерых человек, так как имеет достаточно просторный салон. При этом автор обзора отмечает, что сгорбленная задняя машины выглядит так, будто немецкие инженеры «собрали ее в спешке».

«У электрокара появились массивные черные решетки, которые напоминают культовый облик радиатора BMW, но некоторые автолюбители уже начали сравнивать их зубами бобра. У автомобиля шестиугольная форма руля, вот что смотрится ужасно», — делится критическим мнением автомобилист.

При этом модель iX на аккумуляторном двигателе богата на технологические новинки. В авто пять камер, пять радарных и 12 ультразвуковых датчиков для наблюдения за окружающей средой вне машины. Установлена система предупреждения о лобовом столкновении, которая обнаруживает встречное движение при повороте налево, а также пешеходов и велосипедистов при повороте направо. Салон оснащен сенсорным экраном управления.

Полноприводный электромобиль весом 2,5 тонны легко разгоняется до 120 миль в час (193 километров в час), максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 124 миль в час (около 200 километров в час). Разгон до 100 километров в час занимает 4,6 секунды. Новая модель электрокара предлагает на выбор адаптивную или индивидуально регулируемую рекуперацию тормозов в зависимости от возможностей в тратах энергии и интенсивности трафика (рекуперативная система возвращает в аккумулятор долю затраченной на торможение транспорта энергии). Зарядка авто с десяти до 80 процентов займет около 35 минут. В широкую продажу автомобиль поступит весной 2022 года, подытожил автор обзора.

К 2040 году, по мнению исследователей, на электромобили будет приходиться как минимум две трети всех продаж авторынка в мире. Среди причин растущей популярности электрокаров — наращивание мощности аккумуляторов, снижение цен, развитие инфраструктуры зарядных станций, поощрение покупки экологичного транспорта жителями со стороны властей. Генеральный директор инвестиционного фонда Ark Investment Management Кэти Вуд предположила, что авто на аккумуляторе будут стоить дешевле традиционных к 2025 году.