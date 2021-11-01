Владельцам электрокаров предложили сидеть на морском мусоре

Испанская «дочка» Volkswagen, aвтопроизводитель Cupra, предложила неожиданное применение морского мусора. Собранными в воде пластиковыми отходами компания обила салоны электрокаров, пишет Forbes.

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Инициатива по внедрению переработанного материала принадлежит владельцам компании Seaqual. Она собирает у рыбаков и волонтеров пластиковые отходы из Средиземного моря и с пляжей. На заводе Riberpet в испанской Жироне мусор сортируют, измельчают, превращают в гранулы, а затем — в синтетическое волокно, которое станет основой материала для обивки.

Салоны из переработанного пластика теперь входят в базовую комплектацию электромобилей модели Born EV, которые Cupra произвела на базе Volkswagen ID.3. В компании отметили, что полностью компенсируют выбросы углекислого газа от транспортировки автомобилей из Германии в Испанию. По данным Seaqual, ежегодно во всем мире в воду попадает 12 миллионов тонн пластика. Представители Cupra планируют сделать вклад в очистку Мирового океана и надеются, что однажды им придется искать другой материал для сидений, когда в воде больше не будет мусора.

Однако ученые отмечают негативную тенденцию. В октябре исследователи выявили в Средиземном море 3,7 тысячи тонн пластика. Сильное загрязнение водоема связывают с густонаселенной береговой линией, рыболовством, судоходством, туризмом и ограниченным оттоком поверхностных вод в Атлантический океан.