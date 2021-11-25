Год культуры коренных народов Камчатки откроется гала-концертом

В Камчатском театре драмы и комедии 14 декабря состоится гала-концерт, открывающий год культуры коренных народов региона. Об этом сообщает издание «Кам24».

На мероприятии выступят национальный ансамбль танца «Мэнго» имени А.В. Гиля, эвенский народный ансамбль «Нургэнэк», казачий ансамбль «Русь», также ансамбли Елизовского, Мильковского районов и города Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, в этот же день в фойе третьего этажа театра откроется выставка лучших творческих работ участников краевого фестиваля-конкурса сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, «Мургин лымн,ыль».

2022 год на Камчатке объявлен годом культуры коренных малочисленных народов. Такое решение принял губернатор региона Владимир Солодов в рамках подготовки тематического 2022 Года народного искусства и нематериального культурного наследия, который учредил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что 25 ноября в Кабардино-Балкарии начался праздник народов «Наш общий дом — Республика моя», который будет проходить по 30 ноября. Программа мероприятия предполагает знакомство с культурой и традициями районов и городов республики. Открыл фестивальную эстафету Чегемский район.