Москвичам рассказали о станции-призраке в метро

В московском метро есть так называемая станция-призрак — она функционирует на синей ветке. Внимательные пассажиры могут ее увидеть, проезжая между станциями «Крылатское» и «Строгино», сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Таинственная платформа под названием «Троице-Лыково» оборудована на одном из самых длинных перегонов подземки, рассказали в дептрансе. На ней есть комната дежурного, электроподстанция, коридоры, вентиляционная шахта. Станция является эвакуационным выходом, их размещают на длинных перегонах для безопасности пассажиров.

«Троице-Лыково» нет ни на одной схеме московского метро. «Ее можно увидеть, если близко подойти к окну левой двери, пока едете от "Крылатского" до "Строгино". Смотрите внимательно — поезд проедет быстро и не остановится», — поясняется в сообщении.

В минувшем октябре на всех станциях московского метро заработала система оплаты проезда с помощью сканирования лица FacePay. По словам властей, Москва стала первым городом в мире по масштабу запуска подобного способа оплаты проезда. Горожане могут пользоваться FacePay по желанию, оплатить проезд можно и привычными способами.