Разбогатевшую на биткоинах пенсионерку приняли за террористку

Банк отказал израильской пенсионерке, вложившей деньги в биткоин по совету родственников, в обналичивании средств, сообщает Ynet. Такое решение было принято исходя в рамках финансовых механизмов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

69-летняя Эстер Фриман в 2013 году купила биткоинов на 10 тысяч шекелей (около 237 тысяч рублей). За прошедшее время она стала богаче в 90 раз. Она уверяет, что попробовать вложиться в криптовалюту решила по совету родственников, но никогда не думала, что ее стоимость так возрастет.

Когда она попыталась снять часть денег в банке Hapoalim, в котором обслуживалась много лет, ей ответили отказом. Женщине объяснили, что, биткоины она покупала за наличные средства, движение которых невозможно проверить. В ноябре израильтянка попыталась получить свои деньги через суд. Пенсионерка уверяет, что у нее и четверых ее детей есть счета в этом банке, так что он осведомлен о финансовых действиях ее семьи. Средства ей понадобились для помощи одному из детей в покупке квартиры.

Банкиры указали Фриман на то, что после покупки ее биткоины не хранились в одном месте, а переводились между разными кошельками. Причина транзакций при этом не была указана. В связи с этим они не могут выдать ей средства без необходимой по закону документации.

Ранее стало известно о смерти хомяка-криптотрейдера Мистера Гокса, известного как Макс. Как рассказал хозяин разбогатевшего на торговле криптовалютой хомяка, в воскресенье, 21 ноября, питомец отказался от еды, а на следующий день утром навсегда заснул.