Серийного похитителя антикварного оружия приговорили к одному дню тюрьмы

В США 78-летнего вора антиквариата приговорили к дню заключения и штрафу за десятки краж

В США 78-летнего серийного вора антиквариата приговорили к одному дню тюремного заключения и штрафу за похищение редкой винтовки времен Войны за независимость США и десятков других предметов. Об этом сообщает BBC News.

Томас Гэвин, проживающий в городе Поттсвилл, штат Пенсильвания, признал себя виновным во владении объектом культурного наследия, похищенным из музея. Винтовка была изготовлена оружейником Кристофером Оэтером в 1775 году и стоит, по оценкам специалистов, более 175 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей). Всего сохранились две винтовки мастера в оригинальном состоянии.

Гэвин рассказал, что украл винтовку Оэтера в 1971 году из музея города Филадельфия, штат Пенсильвания. Кроме того, пожилой мужчина признался в десятках других краж антикварного оружия, совершенных в 1960-1970-х годах. Похититель добавил, что шел на преступления, потому что ему «нравилось коллекционировать старинные вещи».

Судья отметил, что, несмотря на тяжесть преступлений, сроки давности по большинству дел давно прошли. Поэтому мужчину приговорили к одному дню тюремного заключения и штрафу на общую сумму около 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей). После оглашения приговора, пожилой преступник попросил прощения за «причиненные неприятности».

ФБР вышло на след Гэвина в 2018 году, когда он попытался продать винтовку и другие антикварные предметы неназванному коллекционеру. Посредник, проверявший ценные вещи перед сделкой, обнаружил упоминание о похищении винтовки, попавшей ему в руки, в книге эксперта по оружию 1980 года.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Женеве с молотка ушли драгоценности семьи Романовых, тайно вывезенные из России в 1917 году. Всего было продано ценных предметов на 885 тысяч долларов (62,3 миллиона рублей).