Криминальный авторитет Хобот оспорит приговор за вымогательство в Туле

Вор в законе Хобот не доволен приговором в 6,5 лет за вымогательство 19 миллионов рублей

Криминальный авторитет Андрей Вознесенский по прозвищу «Хобот» оспорит приговор за вымогательство в Тульском областном суде — мужчина провел в местах лишения свободы около 30 лет, и летом 2021 года ему дали очередной срок — 6,5 лет за вымогательство 19 миллионов рублей. Об этом сообщают Тульские Новости.

Андрей Вознесенский вместе с тремя подельниками вымогал 19 миллионов у коммерсанта, у которого были проблемы с налогами. За уклонение от уплаты налогов ему грозило уголовное дело. Вор в законе вместе с подельниками обещал решить этот вопрос.

Но при передаче части суммы сотрудники УФСБ России по Тульской области поймали всех четверых. Как оказалось, коммерсант сотрудничал с силовиками. Летом 2021 года Ленинский районный суд дал Хоботу 6,5 лет, двум его подельникам по 4,5 года, третьему — шесть лет лишения свободы. Однако, Вознесенский приговором не доволен и оспаривает его в вышестоящем суде.

Вознесенский был коронован еще 1995 году. Он судим пять раз, в том числе за побег. Потому провел в местах лишения свободы более 30 лет.

