Вора в законе Хобота отдали под суд за аферу с уходом от налогов

В Туле за аферу с уходом от налогов отдали под суд 60-летнего Андрея Вознесенского, известного как вор в законе Хобот. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Дело рассматривается в Ленинском районном суде. Вора в законе обвиняют по статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). В составе преступной группы он обещал владельцу тульской компании «СпецСервис плюс» помочь погасить задолженность по налогам в обход законодательства и добиться невозбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты. Свои услуги мошенники оценили в 19 миллионов рублей.

Операция по задержанию криминального авторитета прошла 3 апреля. На вопрос о месте работы задержанный ответил, что он «самозанятый поэт».

12 июля сообщалось, что в Москве следователи предъявили обвинение криминальному авторитету Рашаду Исмаилову в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийствах и незаконном обороте оружия.

