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Вора в законе Махо Тбилисского приговорили к девяти годам колонии

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Махо Тбилисский
Махо Тбилисский
Фото: Прайм Крайм

Мосгорсуд приговорил вора в законе Малхаза Дарчиева, известного в криминальных кругах как Махо Тбилисский, к девяти годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

39-летнего гражданина Грузии признали виновным по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

По версии следствия, Махо Тбилисский, который считается приближенным криминального короля Деда Хасана, получил свой статус в сентябре 2011 года. С этого момента вор в законе, пользуясь безоговорочным авторитетом в криминальном мире, следил за соблюдением и распространением воровских традиции в Московском регионе, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областях.

Отбывать наказание Дарчиев будет в колонии строгого режима.

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