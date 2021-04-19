Дело вора в законе Махо Тбилисского передали в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении гражданина Грузии. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, материалы ранее судимого 38-летнего обвиняемого переданы в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Речь идет о Малхазе Дарчиеве по прозвищу Махо Тбилисский, который считается приближенным криминального короля Деда Хасана, уточнил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, с сентября 2011 года по настоящее время обвиняемый занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к ворам в законе. Этот статус обязывает лиц преступной среды, имеющих более низкое положение, подчиняться обвиняемому. Махо имеет безоговорочный авторитет в криминальном мире, соблюдает и распространяет воровские традиции в Московском регионе, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областях.

Его задержали сотрудники ФСБ весной 2020 года. Дарчиев считается приближенным Деда Хасана, от которого он получил благословение от воров в законе на принятие в семью, его короновали в 2011 году. В 2012 году Дарчиева задержали в Серпухове с наркотиками.

Вор в законе Дед Хасан (Аслан Усоян) был убит в январе 2013 года в центре Москвы. Его влияние распространялось на криминальный мир постсоветского пространства и части Западной Европы. Он являлся лидером кавказских преступных группировок и одним из самых влиятельных криминальных лидеров и воров в законе России.