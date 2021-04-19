Эксперт предрек конец противостоянию воров в законе после убийства Рыжего

Противостоянию воров в законе предрекли конец после убийства авторитета Альберта Рыжего (Али Гейдарова), состоявшего в клане Деда Хасана (Аслана Усояна). Об этом заявил URA.RU конфликтолог-эксперт, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.

По его мнению, противостояние в криминальном мире может прекратиться на долгие годы. Орский считает, что из 430 воров в законе от 90 до 100 отбывают сроки в местах лишения свободы. Большая же их часть уехала из России после принятия так называемого антиворовского закона.

Эксперт полагает, что расстрел Альберта Рыжего будет одним из последних убийств воров в законе в ближайшие 10-20 лет. Разборки, если они будут, то состоятся за пределами России.

Адвокат Иван Миронов уверен, что полномасштабной войны в преступном мире не будет, так как у воров есть понимание, что конфликты влекут потери людей и активов, что обернется проигрышем для обеих сторон.

Альберта Рыжего застрелили в московском фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» 12 апреля. К нему подошел киллер сзади и выстрелил в спину из боевого пистолета-пулемета, после чего спокойно покинул зал. О задержании подозреваемого стало известно в ночь на 14 апреля, он признал вину в убийстве авторитета.