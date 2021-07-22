Вору в законе Хоботу вынесли приговор за аферу с уходом от налогов

Ленинский районный суд Тульской области вынес приговор 60-летнему Андрею Вознесенскому, а также Годердзи Габелия, Андрею Козлову и Валерию Курбатову за аферу с уходом от налогов. Об этом сообщается на сайте областного районного суда.

Как уточнил источник «Ленты.ру», Андрей Вознесенский — вор в законе, известный в криминальных кругах как Хобот.

Мужчин признали виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

Суд приговорил Вознесенского к 6,5 года исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года. Козлову и Курбатову назначили наказание в виде 4,5 года колонии, Габелии — шести лет, также с ограничением свободы на два года.

По версии следствия, Хобот в составе преступной группы обещал владельцу тульской компании «СпецСервис плюс» помочь погасить задолженность по налогам в обход законодательства и избежать возбуждения уголовного дела за уклонение от уплаты налогов. Свои услуги мошенники оценили в 19 миллионов рублей.

Сотрудники ФСБ задержали криминального авторитета 3 апреля 2020 года. На вопрос о месте работы задержанный ответил, что он «самозанятый поэт».

Подсудимые Вознесенский и Габелия не признали свою вину, Курбатов и Козлов признали частично.