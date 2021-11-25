Оптическая иллюзия блогерши запутала зрителей

Блогерша с ником SweetAdeline показала на видео в TikTok выпуклую бумажную скульптуру. Как сообщает New York Post, из-за эффекта оптической иллюзии зрителям показалось, что они увидели на кадрах коридор. Ролик стал популярным, в комментариях многие пользователи признались, что увиденное запутало их, и назвали фигуру волшебной.

«Не знаю, как вас, а меня завораживают оптические иллюзии», — сказала SweetAdeline. В ролике она показала стоящую на столе бумажную модель. На ее грани были нанесены рисунки картин, окон и пола. Блогерша сначала сняла скульптуру сверху, а затем сбоку.

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Как отметило New York Post, в начале ролика создавалось впечатление, что SweetAdeline показала изображение нарисованного внутри фигуры коридора. Когда девушка переместила камеру, возник эффект, будто коридор с картинки загадочным образом проходит через стол. Однако в конце видео, когда блогерша сменила ракурс съемки, стало очевидно, что на самом деле предмет на видео — выпуклая 3D-скульптура.

Ролик блогерши собрал больше четырех миллионов просмотров. В комментариях многие зрители рассказали, что их впечатлила и запутала оптическая иллюзия. «Мой мозг каждые две секунды переключается, то он видит иллюзию, то разрушает ее, это сбивает с толку», — написала jessikakegiela1. «Моему мозгу больно, потому что я вижу в одно и то же время оба варианта фигуры», «Это волшебство», — поделились впечатлениями другие зрители.

SweetAdeline также опубликовала видео с инструкцией по созданию аналогичной скульптуры. Блогерша расчертила альбомный лист, обрезала бумагу по линиям, нанесла на нее рисунки и аппликации, после чего склеила края.

Ранее другая блогерша показала в TikTok оптическую иллюзию с шапкой. Цвет аксессуара сильно менялся в зависимости от освещения. Эффект напомнил многим зрителям вирусное фото с бело-золотым платьем.