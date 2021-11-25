МВФ подсчитал миллиардные потери Украины от «Северного потока-2»

МВФ: доходы Украины сократятся более чем на $1 млрд в год из-за «Северного потока-2»

Запуск газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что доходы Украины от транзита газа сократятся более чем на миллиард долларов в год в период до 2024 года, пока действует актуальный контракт на прокачку с «Газпромом». Подсчеты возможных потерь страны привел Международный валютный фонд.

«На протяжении последних пяти лет Украина получала в среднем чуть более 2,5 миллиарда долларов в год в обмен на предоставление своих газопроводов “Газпрому”. В 2021 году, как предполагается, плата за транзит будет на 40 процентов ниже, чем в предшествующие годы», — говорится в документе, посвященному пересмотру программы кредитования stand-by для Украины.

В МВФ пояснили, что после запуска проекта объем газа, проходящего через Украину, снизится дополнительно. «Доходы Украины от транзита прогнозируются на уровне около 1,2 миллиарда в год. Текущий контракт “Газпрома” и “Нафтогаза” истекает в 2024 году», — указали в МВФ.

В середине ноября глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток-2» ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов. По его словам, это эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны.