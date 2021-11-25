Жители Ингушетии назвали любимое национальное блюдо

Большинство жителей Ингушетии (90 процентов) назвали любимым национальным блюдом чаьпилг — белые лепешки с начинкой из творога. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты «Сердало».

Отмечается, что в голосовании принимали участие 100 человек. «Опрос показал, что традиционная национальная кухня сохраняет свои позиции в конкуренции с новыми брэндами общественного питания», — отмечает издание.

Уточняется, что чаьпилг также часто готовят с начинкой из картофеля и тыквы. «Чаьпилг с его многовековой историей остается в регионе на самом верху пищевой пирамиды», — пишет «Сердало».

В октябре в Кабардино-Балкарии прошел первый «Праздник хычина», посвященный легендарному национальному блюду — лепешке с картошкой и сыром. В Чегемское ущелье, где проходил фестиваль, уехало более тысячи тонких пирогов. На их приготовление ушло семь мешков картошки, 60 килограммов сыра и несколько центнеров теста.