Израиль упростил правила въезда для туристов

Власти Израиля упростили правила въезда иностранцев в страну — туристы смогут делать тест на антитела за 24 часа до вылета вместо ПЦР-теста, который необходимо сдавать за 72 часа до вылета. Об этом в четверг, 25 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на республиканскую правительственную комиссию по борьбе с COVID-19.

«Комиссия министров по борьбе с коронавирусом утвердила в ходе телефонного голосования рекомендацию специалистов министерства здравоохранения обновить правила въезда в Израиль из-за границы», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что исследование на антитела должно быть проведено перед вылетом в Израиль в сертифицированной лаборатории. По приезде в страну отдыхающие также должны будут сдать, как и раньше, ПЦР-тест в аэропорту Бен-Гурион.

Ранее в ноябре министр туризма Израиля Йоэль Развозов рассказал российским туристам о возможности получения «зеленого паспорта» для посещения страны. По словам главы ведомства, отправляющиеся в поездку отдыхающие должны за 24 часа до вылета сдать ПЦР-тест.

