Россиянам рассказали о возможности получения «зеленого паспорта» в Израиле

Минтуризма Израиля: для получения «зеленого паспорта» россиянам нужно сдать два ПЦР-теста

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов рассказал российским туристам о возможности получения «зеленого паспорта» для посещения страны. Об этом пишут «Известия».

По словам главы ведомства, отправляющиеся в поездку путешественники должны за 24 часа до вылета сдать ПЦР-тест. Кроме того, по приезде в республику отдыхающим необходимо повторно пройти исследование ПЦР-методом за свой счет, которое обойдется в 20-25 долларов (1,4-1,8 тысячи рублей).

После сдачи анализов туристы вынуждены провести от шести до восьми часов в отеле в ожидании отрицательного результата. Только после этого они смогут получить «зеленый паспорт».

«Возможно, кабинет министров проголосует за решение поменять ПЦР-тест на антиген-тест за 24 часа перед вылетом. Это может облегчить процедуру и удешевить поездку», — отметил политик.

Также Развозов добавил, что «зеленый паспорт» будет представлять собой приложение или QR-код и являться пропуском для входа в рестораны, музеи и другие места общественного пользования.

Ранее в ноябре стало известно, что Израиль планирует открыться для российских туристов с 1 декабря. По заявлению министра туризма страны, въехать в республику смогут пока только те, кто получил вторую дозу «Спутника V» не более полугода назад.