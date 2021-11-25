Кинопродюсера Марка Рудинштейна подключили к ИВЛ

Впавший в кому создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн подключен к аппарату ИВЛ

Российского кинопродюсера Марка Рудинштейна подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в ночь с 24 на 25 ноября создатель «Кинотавра» впал в кому. Его состояние продолжает ухудшаться.

24 ноября Mash сообщал, что у Рудинштейна случился инсульт после перенесенного неделю назад инфаркта миокарда. Отмечалось, что продюсер якобы не реагирует на внешние раздражители, его положили в реанимацию. Известно, что в сентябре этого года Рудинштейн также перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Позднее представительница продюсера опровергла информацию о том, что продюсер, помимо инфаркта, перенес инсульт. «Я не знаю, кто распространяет эту информацию, он в больнице с прошлого вторника, врачи продолжают лечение», — отметила она. Гражданская жена Рудинштейна Наталья рассказала, что медики борются за жизнь продюсера.