Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом

Российский кинопродюсер Марк Рудинштейн был доставлен в больницу в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 75-летнего создателя фестиваля «Кинотавр» госпитализировали с сердечным приступом. Ранее он жаловался на боли в области сердца. Медики диагностировали у мужчины инфаркт миокарда. В настоящий момент продюсер находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что в сентябре этого года Рудинштейн перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

В октябре этого года стало известно, что российского режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали после заражения коронавирусом. Кинематографиста доставили в одну из московских клиник. Мужчина жаловался на слабость и сильный кашель.