Звезда «Служебного романа» отправилась на реабилитацию после проблем с сердцем

Звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева попала в пансионат после того, как у нее выявили серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«В настоящий момент я в санатории под Москвой. И отсюда в город езжу играть спектакли. У меня были некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии», — поделилась актриса, добавив, что отправилась на реабилитацию.

Она отметила, что пытается беречь себя от прочих недугов. Недавно она сделала прививку от коронавируса. «Мы все сделали прививки и защищены. У меня были некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии. Теперь вот прохожу реабилитацию», — сказала Немоляева.

В октябре советская и российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева попала в больницу с коронавирусом. Актрисе назначили домашнее лечение, прописали лекарства и витамины. Но они не помогали, и Прокофьевой становилось хуже. В результате она вызвала скорую и была госпитализирована. В медучреждении ей диагностировали среднетяжелую форму COVID-19.