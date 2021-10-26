Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом

Российского режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали после заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что кинематографиста доставили в одну из московских клиник. Ранее он жаловался на слабость и сильный кашель. Тест на COVID-19 показал положительный результат. В настоящее время режиссер находится в состоянии средней тяжести.

Борис Хлебников известен по таким фильмам, как «Аритмия», «Коктебель», «Сумасшедшая помощь», «Свободное плавание» и «Некуда спешить». Режиссер — трижды лауреат премии «Ника», обладатель премии «ТЭФИ» и приза на фестивале «Кинотавр».