Заразившегося коронавирусом Сергея Безрукова выписали из больницы

Народного артиста России Сергея Безрукова, ранее заразившегося коронавирусом, выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Все хорошо, дорогие мои! Выписали! Спасибо врачам! Берегите себя и своих близких! До встречи в театре», — написал актер. Он рассказал, что два его последних теста на COVID-19 оказались отрицательными, и добавил, что чувствует себя «замечательно».

20 октября Безруков заявил, что его госпитализировали с коронавирусом. Он отметил, что теперь у него «хоть наконец-то есть время отдохнуть».

Позднее артист объяснил, что его болезнь протекает легко, а лечь в больницу он решил, потому что не мог самоизолироваться: «Я бы ушел на удаленку, но мне некуда, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. А дача находится слишком далеко от Москвы». По словам Безрукова, он планировал ревакцинироваться, однако не успел этого сделать и заразился COVID-19.