Директор госпитализированного Безрукова рассказала о его самочувствии

Директор российского актера и режиссера Сергея Безрукова, госпитализированного с коронавирусом, Ирина Савилова рассказала о его самочувствии, сообщается на сайте телеканала «Звезда».

По словам Савиловой, народный артист России прививался от COVID-19, однако из-за плотного рабочего графика он не успел ревакцинироваться.

«У него все нормально. Я не ездила в больницу. У него все хорошо. Какую-то терапию врачи, наверное, делают», — подчеркнула директор артиста.

Ранее сам актер рассказал о своем состоянии, записав видео из больницы. Он заявил, что болезнь протекает легко. Он решил лечь в больницу, поскольку у него не было возможности уйти на самоизоляцию. «Я бы ушел на удаленку, но мне некуда, так как у меня в квартире нет отдельной комнаты, плюс у меня дети маленькие. А дача находится слишком далеко от Москвы», — объяснил Безруков.

20 октября Безруков сообщил, что его госпитализировали с коронавирусом. Он пошутил, что теперь у него «хоть наконец-то есть время отдохнуть».

