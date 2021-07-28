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Сергей Безруков заявил о планах усыновить ребенка

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Фото: @s_bezrukov

Актер Сергей Безруков планирует завести еще одного ребенка, которого они с супругой Анной Матисон хотят усыновить. Об этом артист сообщил в Youtube-шоу «Света вокруг света».

47-летний Безруков рассказал, что о большой семье мечтал всегда. Взять ребенка из детского дома супружеская пара решила, когда подрастет их новорожденный сын Василий. Сейчас артист помогает благотворительному фонду «Измени одну жизнь».

«Я ждал этого всю жизнь, семейного общения, когда жена, дети. Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда Василию исполнится годик, чтобы были погодки. Мы же помогаем фонду, я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью... Это ужасно», — поделился актер.

Сергей Безруков был женат на актрисе Ирине Безруковой, но в 2015 году пара развелась. Вторым браком стал союз с Анной Матисон. В 2016 году у них родилась дочь Мария, а в 2018 году супруги сообщили, что ждут второго ребенка Степана. В июле 2021 года Безруков забрал из роддома жену и младшего сына Василия. Помимо этого, у актера есть два внебрачных ребенка от Кристины Смирновой.

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