Безруков «завел курей» и начал сажать помидоры во время пандемии

Народный артист России Сергей Безруков рассказал, как начал заниматься хозяйством во время пандемии. Об этом сообщают «Известия».

«Я, как и все, не выходил на сцену полгода, не снимался. Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья», — поделился актер.

Он заявил, что советского человека не запугать пандемией — ведь он прошел через 1990-е годы. Безруков вспомнил еду по талонам, дефицит товаров и пустой холодильник в доме. «Но ничего, выжили. И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах», — добавил он.

Артист, который является художественным руководителем Московского Губернского драматического театра, признался, что по итогам 2020 года доходы учреждения упали на две трети. По его словам, в некоторых ситуациях сотрудникам сферы культуры приходится работать в минус.

«Зрители по-прежнему очень осторожны, решаются на покупку билета в самый последний момент и, наоборот, могут сдать билет в последний момент — например, из-за болезни. Весь ущерб можно будет подсчитать, лишь когда все это закончится», — заключил Безруков.

Ранее актер раскрыл причину отсутствия негативных ролей в своей фильмографии. По словам Безрукова, он не хотел бы примерять на себя образы «абсолютного зла». Артист рассказал, что из-за этого никогда не сыграет в кино или сериале насильника и маньяка.