Безруков предложил облагать иностранные фильмы «мздой» за прокат в России

Актер и режиссер Сергей Безруков предложил ввести сбор за показ иностранных картин в российских кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что на территории страны пытаются переносить премьеры западных лент, однако это не помогает. «Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке», — высказался Безруков.

Он также выразил мнение, что российское телевидение мало демонстрирует русские картины и спектакли. По его словам, особенно не хватает детского контента. Такую тенденцию он связал с тем, что телеканалы стремятся заработать деньги на рекламе.

В мае Безруков рассказал о своем отношении к современному российскому кинематографу. По мнению артиста, провокация и политика сегодня пользуются высоким спросом. «Получается, чем хуже ты говоришь о своей стране, тем лучше», — сказал Безруков. В свою очередь, исполнитель считает, что искусство должно быть вне политики, однако должно освещать человеческие проблемы.

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