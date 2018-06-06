Сергей Безруков стал рокером в образе Саши Белого

Народный артист России Сергей Безруков выпустил дебютный клип своей рок-группы «Крестный папа» на песню «Не про нас». Ролик опубликован на YouTube-канале артиста в среду, 6 июня.

В клипе Безруков исполнил роль бандита. Он приезжает на дуэль с человеком, с которым ему изменила его спутница. В комментариях к видео интернет-пользователи увидели в новом образе актера сходство с персонажем Сашей Белым из сериала «Бригада».

Сергей Безруков — художественный руководитель Московского губернского театра. Помимо Бригады, он снялся в сериалах «Участок», «Есенин» и «Мастер и Маргарита», а также в таких фильмах, как «В июне 41-го», «Каникулы строгого режима» и «Адмиралъ».

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