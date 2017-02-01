Безруков пожаловался на шпионящих за ним журналистов и бездействие судей

Народный артист России Сергей Безруков попросил Верховный суд проверить отказ судей в удовлетворении иска о защите права на неприкосновенность частной жизни. Документ опубликован на сайте Верховного суда.

Безруков пожаловался на СМИ, «"промышляющие" слежкой за известными людьми и их близкими, незаконным сбором и распространением информации о частной жизни граждан». По его словам, журналисты «дежурят около домов, снимают бытовые и личные обстоятельства, "монтируют небылицы", ведут себя нагло».

«На протяжении многих лет я обоснованно возражал и продолжаю возражать против вмешательства средств массовой информации и журналистов в мою частную жизнь», — говорится в обращении.

Артист привел решение Савеловского суда, в котором указано, что «сообщение подробностей частной жизни публичного лица, осуществляемое СМИ, обусловлено той ролью, которую указанные лица играют в общественной жизни и тем влиянием, которое их поведение оказывает на формирование ценностных ориентиров и стиля жизни общества».

Сергей Безруков — российский актер, народный артист России, худрук Московского Губернского театра. Он снялся в фильмах «В июне 41-го», «Каникулы строгого режима» и «Адмиралъ», а также в сериалах «Бригада» и «Мастер и Маргарита».