Российский актер Сергей Безруков рассказал о «большой проблеме» в первом браке с актрисой Ириной Безруковой. В YouTube-шоу «Света вокруг света» артист признался, что в течение 15 лет совместной жизни с Ириной мечтал о детях. Их отсутствие стало причиной развода.

Безруков отметил, что в браке испытывал «серьезные душевные потрясения». Он подчеркнул, что не будет рассказывать об этом, поскольку все это в прошлом. Однако актер добавил, что в тот момент у него проявлялись его «безбашенные заморочки».

«Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди и вот. (...) А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так. У меня нижегородское воспитание — когда жена и много детей. Это мой образ», — заявил 47-летний Безруков.

Актер рассказал, что долгое время просто ждал, продолжая с улыбкой играть «крутых парней» с детьми в кино, а позже испытал диссонанс. «Вот я дурил, дурил... Ответственности с себя не снимаю, но сейчас я наконец-то дождался того, чего хотел всю свою жизнь», — подчеркнул артист.

По словам Безрукова, его вторая супруга, кинорежиссер Анна Матисон, быстро увидела в нем семьянина и заявила, что с ним не страшно. «Аня мне так и сказала: "Я просто поняла, что ты тот самый отец, с которым нужно заводить детей, чтобы их было много"», — вспомнил актер.

В браке с Матисон артист воспитывает пятилетнюю Марию и двухлетнего Степана. На днях у пары появился на свет третий ребенок — сын Василий. У Безрукова есть еще двое детей от актрисы Кристины Смирновой.