Российский актер Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Новостью о рождении сына он поделился с подписчиками на странице в Instagram.

47-летний артист опубликовал снимок из родильной палаты, на котором он показывает супругу, режиссера Анну Матисон с младенцем на руках. «Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», — подписал фото артист.

В комментариях друзья и поклонники стали поздравлять многодетного отца с пополнением. Одними из первых Безрукова поздравили актрисы Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и другие звезды. «Поздравляем вас от всей души! Будьте здоровы все вместе!», «Это потрясающее событие. Дай Бог здоровья малышу и Ане. Растите на радость всем!», — написали комментаторы.

Известно, что Безруков и Матисон познакомились в 2014 году на съемках картины «Млечный путь». В 2016 году у четы родилась дочь, а в 2018 сын. Сообщалось, что у артиста есть еще двое детей. С 2000-го по 2015 год Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой, общих детей у них не было.

Ранее Безруков рассказал, как начал заниматься домашним хозяйством во время пандемии. «Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья», — поделился актер.