Народный артист России, актер Сергей Безруков в пятый раз станет отцом. Он подтвердил пополнение в семье в своем Instagram-аккаунте.

47-летний артист поделился фотографией с отдыха в Сочи. На ней звезда российского экрана обнимает свою супругу Анну Матисон, у которой отчетливо виден округлившийся живот. «Привет из Сочи! Сегодня День режиссера, и мы снимаем кино», — подписал снимок Безруков.

Известно, что Безруков и Матисон познакомились в 2014 году на съемках картины «Млечный путь». У четы уже есть сын Степан и дочь Мария. Безруков также является отцом двоих детей — Ивана и Александры, они родились в период предыдущих отношений с Кристиной Смирновой. На момент знакомства с Анной Матисон Сергей Безруков был женат на Ирине Безруковой, с которой он состоял в браке с 2000 года. Звездная пара переживала кризис, который закончился разводом.

В феврале Безруков рассказал, что начал заниматься домашним хозяйством во время пандемии. Артист также заявил, что «советского человека не запугать пандемией — ведь он прошел через 1990-е годы».