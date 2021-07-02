В Сочи начались съемки фильма с Сергеем Безруковым

В Сочи начались съемки фильма «Папы» с участием народного артиста России Сергея Безрукова. Работу над картиной ведет студия Fresh Film, основанная Арменом Ананикяном и Михаилом Галустяном, пишет портал «Кубань 24» в пятницу, 2 июля.

Отмечается, что фильм посвящен отношениям отцов и детей. Он будет состоять из четырех новелл, съемки также пройдут в Москве. Помимо Безрукова в ленте сыграют Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев, Игорь Жижикин и Марк Богатырев.

В Сочи кинематографисты работают над новеллой «Отпуск», Безруков сыграл в ней главную роль. Как рассказали создатели фильма, власти Краснодарского края «оказали большую поддержку в подготовке к съемкам в рамках программы системы рибейтов, которая помогает кинопроизводителям частично компенсировать затраты на кинопроизводство».

25 июня стало известно, что в Санкт-Петербурге начались съемки сериала из восьми эпизодов о жизни советской актрисы Фаины Раневской. Главную роль в проекте исполнит актриса Мариэтта Цигаль-Полищук.