В Петербурге начали снимать сериал о Фаине Раневской

В Санкт-Петербурге начались съемки сериала из восьми эпизодов о жизни советской актрисы Фаины Раневской. Об этом сообщается на официальной странице кинокомпании Star Media во «ВКонтакте».

«Проект [«Фаина»] реализуется по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры РФ. Съемки сериала приурочены к 125-летию легендарной артистки, юбилей которой отмечается в августе 2021 года», — говорится в сообщении.

Главную роль в восьмисерийной драме сыграет актриса Мариэтта Цигаль-Полищук. Режиссером выступит Дмитрий Петрунь, который руководил такими проектами, как «Тест на беременность», «Спальный район» и «Воскресенский».

Фаина Раневская — советская актриса театра и кино. Современными журналистами часто именуется «одной из величайших русских актрис XX века» и «королевой второго плана». В сознании российского зрителя Раневскую часто связывают со множеством ее изречений, большинство которых стали крылатыми.

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