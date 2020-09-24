В российской соцсети появились страницы исторических персонажей

В российской социальной сети «ВКонтакте» появились сообщества исторических персонажей, где каждый герой якобы ведет страницу от своего лица. Об этом «Ленте.ру» рассказали создатели проекта — компания WMG, которая выиграла конкурс на формирование интернет-контента для молодежи в рамках нацпроекта «Культура».

В соцсети воссозданы три эпохи. Герои, среди которых поэты, актеры, императоры, ученые, в специально спроектированных костюмах «разъезжают» на каретах, «ходят» во дворцах Петербурга и Москвы. «Яркие посты привлекают внимание к герою и вовлекают молодых людей в более глубокое изучение персонажей и эпох российской истории и культуры», — рассказал продюсер проекта Вадим Галыгин.

Он также отметил, что пользователи «ВКонтакте» могут наблюдать за жизнью героев в режиме онлайн. Юзеры увидят, что они едят на завтрак, как проводят свой день и какую музыку слушают.

«Для [актрисы театра и кино Фаины] Раневской, [поэта Александра] Пушкина, [ученого Михаила] Ломоносова и [императрицы] Екатерины II разработаны уникальные чат-боты, с которыми может пообщаться любой пользователь», — добавили в WMG, обозначив, что основная цель проекта — повышение уровня знаний о ключевых моментах российской истории.

По мнению гендиректора Института развития интернета, выступающего оператором конкурса, пробудить интерес к изучению истории можно. Для этого важно экспериментировать с форматами.