У Сергея Безрукова родился сын

У актера Сергея Безрукова родился сын. Об этом сам артист сообщил на своей странице в Instagram.

«Сын! (И я снова был рядом). Анечка, любимая моя, родная моя!!! Спасибо тебе!» — написал Безруков, добавив множество восклицательных знаков.

Артист опубликовал фотографию из больничной палаты. «Выкладываю фото, чтобы опередить всех любознательных... особенно прессу», — пояснил он.

Безруков женат на режиссере Анне Матисон, в 2016 году у них родилась дочь. Сообщалось, что у артиста есть еще дочь и сын. С 2000-го по 2015 год Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой, общих детей у них не было.

Сергей Безруков — художественный руководитель Московского губернского драматического театра. Играл в театре им. Ермоловой, театре-студии Олега Табакова, МХТ имени Чехова. Известен по ролям в телесериалах «Бригада», «Мастер и Маргарита», фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и других.

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