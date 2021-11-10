Звезда фильма «Зимняя вишня» попала в ДТП в центре Москвы

Российская актриса театра и кино Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал 112.

Во время инцидента на проспекте Мира Сафонова находилась за рулем машины Hyundai и столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Судя по записи с видеорегистратора, водитель BMW нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию.

65-летняя звезда фильма «Зимняя вишня» была госпитализирована с переломами ребер и надколенника. Помимо артистки в больницу был доставлен еще один человек.

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. Ее кинематографический дебют состоялся в картине «Ищу мою судьбу» 1974 года выпуска. Всесоюзную популярность актрисе принесла роль в фильме «Зимняя вишня» режиссера Игоря Масленникова. Она также известна по таким лентам, как «Принцесса на бобах», «Президент и его женщина» и «Такси-блюз». В 2011 году Сафонова была признана заслуженной артисткой Российской Федерации.