Врачи рассказали о состоянии попавшей в ДТП звезды фильма «Зимняя вишня»

Врачи российской актрисы Елены Сафоновой, которая ранее попала в ДТП в центре Москвы, рассказали, что она находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

«Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, [состояние] средней тяжести», — заявили сотрудники НИИ имени Склифосовского.

Ранее стало известно, что 65-летняя звезда фильма «Зимняя вишня» была госпитализирована с переломами ребер и надколенного сустава. Во время аварии на проспекте Мира Сафонова находилась за рулем машины Hyundai и столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Помимо артистки, в больницу был доставлен еще один пострадавший при инциденте.

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. Она дебютировала в картине «Ищу мою судьбу» 1974 года выпуска. Наибольшую популярность Сафоновой принесла роль в фильме «Зимняя вишня» режиссера Игоря Масленникова. Актриса также известна по таким лентам, как «Принцесса на бобах», «Президент и его женщина» и «Такси-блюз». В 2011 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.